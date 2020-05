Exclusief voor abonnees Weldoener schenkt half miljoen aan Universiteit Antwerpen 22 mei 2020

00u00 0

Een anonieme weldoener heeft een half miljoen euro geschonken aan de Universiteit Antwerpen om bij te dragen aan onderzoek naar het coronavirus. De gift maakt volgens de unief onder meer de opstart van een 'serotheekproject' rond bloedstaalanalyses mogelijk. Het serotheekproject is een initiatief van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties van de UAntwerpen. "Om de drie weken halen we bloedstalen op in labo's, tot we een totaal van 14.000 stalen hebben", zegt Pierre Van Damme, directeur van het centrum. "Op die manier kunnen we achterhalen hoeveel mensen de ziekte daadwerkelijk hebben doorgemaakt en hoeveel mensen nog vatbaar zijn. Die informatie is enorm belangrijk om de aanpak van de huidige uitbraak en het beleid rond een mogelijke nieuwe golf vorm te geven." De anonieme gift zal ook worden gebruikt voor het opstarten van studies met coronavaccins.

