Wel primeur in Parijs: Belgische vrouw én man in 1/8ste finales 04 juni 2018

Helaas moet David Goffin dus zijn koffers pakken op Roland Garros, maar toch presteerden hij en Elise Mertens iets unieks. Voor het eerst stootten een Belgische man en vrouw in Parijs in hetzelfde jaar door naar de 1/8ste finales. Op Wimbledon en US Open gebeurde het elk vier keer. Met dank aan Kim Clijsters, Justine Henin, Yanina Wickmayer, Xavier Malisse en Olivier Rochus. Dat kwintet heeft sinds dit weekend het gezelschap gekregen van de tandem Goffin-Mertens. Een overzicht van de US Open 2001 tot Wimbledon 2012, waar een Belgische vrouw en man gelijktijdig minstens de 1/8ste finales bereikten. (GLA)

