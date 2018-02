Wel meldpunt, geen vergoeding bij schade door everzwijnen 13 februari 2018

Wie schade heeft geleden door een everzwijn, kan dat binnenkort melden bij de Vlaamse overheid. Minister Schauvliege installeert daarvoor een speciaal meldpunt. Op een vergoeding hoeft u echter niet te rekenen, want het meldpunt is er enkel om de problematiek beter in kaart te brengen. Volgens de Boerenbond zorgen de dieren voor heel wat overlast, onder meer door gewassen te beschadigen. Vorig jaar schoten jagers 1.404 everzwijnen dood, dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder.