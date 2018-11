Wel een plof, geen kraak: verfbom maakt geld onbruikbaar 20 november 2018

Plofkrakers zijn er niet in geslaagd om een geldautomaat in de Schanslaan in Borsbeek (Antwerpen) op te blazen. Minstens twee daders spoten rond 4 uur maandagochtend gas in de bankautomaat van Argenta. Het toestel aan het voetpad is uitgerust met een gasdetectiesysteem. Zodra dat systeem het gas opmerkte, schakelde het automatisch de veiligheid in. Verfpatronen ontploften en de verf besmeurde de bankbiljetten in de automaat.

