Wel al naar huis, nog niet naar school Eén week na drama in refter 16 februari 2019

Eén week nadat drie kleuters zwaar verbrand raakten in een school in Blankenberge, mag ook een tweede kindje het ziekenhuis verlaten. De ouders van Lander (3) kregen gisterochtend het goede nieuws. De komende tijd moet het jongetje zich wel nog rustig houden en mag hij niet naar school. "We moeten nog bekijken of hij wel terug naar dezelfde school zal gaan. Persoonlijk zou ik liever hebben van niet", getuigt mama Bianca Ghijs, die de voorbije week dag en nacht bij haar zoontje waakte. Morgen al moet hij opnieuw op controle in Neder-Over-Heembeek. Het goede nieuws is wel dat de brandwonden in principe allemaal zullen verdwijnen. Zijn hoofd en buik moeten de komende tijd wel nog ingepakt blijven ter bescherming. "Het belangrijkste is dat zijn situatie positief evolueert", zegt mama Bianca. "Hij wordt steeds actiever." (MMB)

