Exclusief voor abonnees Weinstein naar ziekenhuis met hartklachten 13 maart 2020

Een paar uur nadat hij zijn celstraf van 23 jaar te horen kreeg, is Harvey Weinstein (67) afgevoerd naar een ziekenhuis in New York. De voormalige filmproducent kampt volgens zijn woordvoerder met voortdurende hartproblemen en pijn op de borst.