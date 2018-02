Weinstein bedreigde medewerkers en hun families met de dood 13 februari 2018

Er komt een eerste proces aan tegen Harvey Weinstein. De procureur-generaal van New York heeft de gewezen Hollywood-bons in verdenking gesteld van "flagrante schendingen van de burgerrechten, mensenrechten en arbeidsrechten". Die formulering slaat onder meer op seksuele intimidatie en machtsmisbruik. In de 39 pagina's lange aanklacht is er ook sprake van doodsbedreigingen die Weinstein aan het adres van medewerkers en hun verwanten zou hebben geuit. Als hem iets in de weg werd gelegd, dan schermde hij met zijn goede contacten bij de Amerikaanse geheime dienst en minstens één keer zou hij letterlijk hebben verklaard: "Ik breng jou en je familie om."