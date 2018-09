Weinig zon HET WEER 03 september 2018

Het nieuwe schooljaar zal niet zo zonnig van start gaan. We krijgen deze voormiddag nog wel wat zon te zien, vooral in het westen van het land, maar doorgaans kijken we aan tegen een dik pak wolken. De bewolking zal deze namiddag overal aandikken, maar pas in de late namiddag zal er ook wat regen uit vallen. De maxima liggen rond 22 graden, en er staat een zwakke tot matige noordenwind.

