27 augustus 2018

De nachtelijke regen zal deze ochtend ons land verlaten richting Duitsland. In het oosten begint de dag betrokken en regenachtig, elders is het droog. De regen trekt weg, maar de wolken niet. Er zijn een paar opklaringen maar over het algemeen zien we weinig zon vandaag. Maxima tussen 18 en 20 graden, bij een matige wind uit het west-zuidwesten.

