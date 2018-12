Weinig zon HET WEER 28 december 2018

Vandaag is het 's ochtends nog lichtjes aan het vriezen, en hangt er nevel en lokaal mist. In Vlaanderen is de bewolking hardnekkig, de zon komt niet of nauwelijks tevoorschijn. In het zuiden van ons land is het wel zonniger. Het blijft zo goed als de hele tijd droog, alleen is er deze namiddag een beetje gemiezer mogelijk in de regio's waar de meeste bewolking hangt. De maxima liggen rond gemiddeld 5 of 6 graden en de wind waait zwak uit het zuidwesten.

