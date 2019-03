Weinig Vlaamse scholen staken mee voor klimaat 15 maart 2019

Van de meer dan zeventig scholen die deze krant contacteerde, doen er slechts tien mee aan de grote klimaatstaking van vandaag. Het gaat om scholen in onder meer Beveren, Lommel, Asse, Vilvoorde, Kalmthout en Bornem. Opvallend: geen enkele trekt naar Brussel. Zij nemen wel deel aan een mars in eigen gemeente of houden zelf een stakingsactie. De scholen die hun leerlingen verplichten om vandaag deel te nemen aan de klimaatstaking krijgen heel wat kritiek, vooral uit N-VA-hoek. "Jongeren worden kritische burgers op de schoolbanken en door educatieve uitstappen. Niet door hen te dwingen een bepaalde mening te uiten. Als jongeren zouden spijbelen door net niet deel te nemen aan betogingen, is dat de wereld op zijn kop", aldus Bart De Wever.

