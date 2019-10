Exclusief voor abonnees Weinig rotatie: Inter weer met Lukaku? 29 oktober 2019

00u00 0

Nog eens serieus knijpen. Het midweekvoetbal komt zeurpiet Antonio Conte niet goed uit. Hij wil wel roteren, maar heeft naar eigen zeggen niet de middelen. De kans bestaat dat ook Romelu Lukaku op Brescia gewoon moet opdraven. Zijn trainer is niet zinnens zijn systeem om te gooien. Doelman Handanovic en verdediger Skriniar misten noch in de Serie A noch in de Champions League een minuut - ze zitten aan 1.080. Brozovic staat op 1.061 speelminuten, Lukaku op 874. Januari lijkt nog heel ver weg voor Conte. Dan wil de club zich versterken met onder andere een type-Vidal of Matic. Jan Vertonghen staat op de lange lijst van zomertargets. Als vrije speler is hij een 'makkelijke' optie. (KTH)