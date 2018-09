Weinig extra overlijdens door hete zomer 05 september 2018

Wetenschappers hadden verwacht dat er afgelopen zomer veel extra overlijdens zouden zijn door de hoge temperaturen en ozonconcentraties, maar tot nu toe bleef de oversterfte beperkt. Dat blijkt uit cijfers van het federaal onderzoekscentrum Sciensano. Tijdens de eerste warme periode, van 28 juni tot en met 9 juli, werden 3.206 overlijdens verwacht, terwijl er in werkelijkheid 3.408 zijn geregistreerd. Het gaat om 202 extra overlijdens of een zwakke oversterfte van 6,3%. Van 20 juli tot en met 9 augustus stierven 6.193 mensen, terwijl er in die 21 dagen 5.491 werden verwacht. Het gaat dus om 702 extra overlijdens, wat een oversterfte van 12,7% betekent. Onderzoekers kunnen op basis van de voorbije jaren schatten hoeveel mensen er zullen sterven tijdens de zomer. Als er meer mensen overlijden dan verwacht, spreekt men van oversterfte. Dat komt vaak voor tijdens of enkele dagen na warme periodes of periodes met hoge ozonconcentraties.

HLN