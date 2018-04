Weinig dat een pleistertje niet kan oplossen. Er komt er zelfs eentje voor hooikoorts Philippe Ghysens

19 april 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 8 De Krant Een pleister wordt al gebruikt tegen pijn, reisziekte en migraine, om de bloedspiegel te meten en morfine toe te dienen, en nu is er ook eentje in de maak om hooikoorts weg te houden. "Grote voordeel: je wordt er niet misselijk van."

Mensen die last hebben van pollen, kunnen binnenkort een pleister - of patch - kleven en een dag lang de hooikoorts onder controle houden. De pleister van de Japanse fabrikant Hisamitsu - zo groot als een postzegel - bevat het geneesmiddel emedastine, dat ook wordt gebruikt in pilletjes tegen hooikoorts. De pleister verdeelt het middel via de huid rechtstreeks en gelijkmatig in de bloedbaan. Tranerige ogen en een loopneus blijven daardoor weg. De patch moet dus wel om de 24 uur vervangen worden.Een testonderzoek bij 1.200 mensen heeft uitgewezen dat de symptomen van hooikoorts effectief verdwenen bij gebruik van de patch. Het product zou binnen de drie jaar op de markt moeten zijn.

