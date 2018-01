Weinig alcoholcontroles op oudejaarsavond 00u00 0

Politievakbond VSOA voorspelde het al: er zouden tijdens oudejaar weinig alcoholcontroles zijn. Het lijkt erop dat de bond gelijk gekregen heeft. Facebook-pagina's waarop bestuurders elkaar tippen over controles, kregen slechts een handvol meldingen binnen. Op de snelwegen zette de federale politie wel 35 extra manschappen in om chauffeurs te laten blazen. Geen grootscheepse acties, maar kleine, mobiele controles, waarbij de teams continu van plaats veranderden. De meeste lokale politiezones konden gisteren nog geen cijfers geven over de controles op hun grondgebied. De zone Mechelen-Willebroek kon dat wél. Daar moesten 1.265 chauffeurs een ademtest afleggen. Eén man werd daarbij twee keer betrapt. Toen hij een eerste keer tegen de lamp liep met 3,7 promille alcohol in het bloed, beloofde hij een familielid te bellen om hem te komen oppikken. Even later kroop hij toch weer zelf achter het stuur. Gevolg: hij is z'n auto 15 dagen kwijt. De Antwerpse politie geeft dan weer mee dat op nieuwjaarsdag 278 chauffeurs gecontroleerd werden. 21 van hen waren onder invloed van alcohol, 10 onder invloed van drugs. (SRB/WVK/VTT)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee