Weiler officieel coach bij Luzern 22 juni 2018

00u00 0

René Weiler is de nieuwe coach van FC Luzern. Ondanks verschillende aanbiedingen, waaronder een miljoenencontract bij het Saudische Al Shabab, verkoos de Zwitser om in zijn thuisland aan de slag te gaan. Luzern bevindt zich op enkele tientallen kilometers van zijn thuisbasis Zürich. Weiler zou na zijn hectische periode in België naar verluidt vooral naar levenskwaliteit kijken. Luzern is een gerespecteerde eersteklasser die zich via een derde plaats kwalificeerde voor Europees voetbal. Het treedt aan in de derde voorronde van de Europa League. René Weiler moest vorig jaar beschikken bij Anderlecht na een mindere seizoensstart. Het jaar voordien maakte hij paars-wit wel verrassend kampioen. (NVK)