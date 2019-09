Exclusief voor abonnees Weiler nieuwe T1 van Al Ahly 02 september 2019

Al Ahly heeft ex-Anderlechtcoach René Weiler (45) aangesteld als nieuwe T1. Bij de Egyptische landskampioen is hij de opvolger van Martin Lasarte. De Zwitser zat zonder club sinds hij in februari werd ontslagen door de Zwitserse eersteklasser FC Luzern. Dat was zijn eerste club nadat Weiler in september 2017 opstapte bij Anderlecht.