Weiler gaat Luzern coachen 18 juni 2018

00u00 0

Hij was aangekondigd als de nieuwe trainer van het Arabische Al-Shabab, maar uiteindelijk gaat ex-Anderlecht-trainer René Weiler gewoon weer in eigen land aan de slag. Weiler wordt hoofdcoach van FC Luzern, vorig seizoen derde in de stand maar wel met 30 punten minder dan kampioen YB Bern. Met Anderlecht waar Weiler in september vorig jaar ontslagen werd, hoefde Luzern geen overeenkomst meer te sluiten. (MJR)