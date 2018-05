Weigerde Froome minnelijke schikking? 31 mei 2018

00u00 0

Volgens La Gazzetta dello Sport deed op het einde van de Giro het gerucht de ronde dat Chris Froome (33) een minnelijke schikking over zijn salbutamol-affaire heeft geweigerd. De Brit, die in september een te hoge waarde van het astma-medicijn in zijn bloed liet optekenen, zou zes maanden geschorst worden met terugwerkende kracht, waardoor hij zijn eindzege in de Vuelta en zijn bronzen medaille op het WK tijdrijden had moeten inleveren, maar waardoor hij zijn Giro-zege wel had kunnen behouden. In januari werd al een gelijkaardig bericht de wereld ingestuurd, maar ook dat werd nooit bevestigd. (BA)