Exclusief voor abonnees Weigerde beademing, "want geef die maar aan de jongeren" Suzanne Hoylaerts (90) uit Binkom 26 maart 2020

Suzanne Hoylaerts mocht dan wel negentig zijn, ze stond nog altijd klaar voor de kleinkinderen. Niet alleen voor die van zichzelf, ook voor andere kindjes uit de buurt. Was er eentje ziek? Zocht één van de buren nog een oppas? 'Bomma Jeanne' stond paraat. Tot het coronavirus losbarstte, want de grootmoeder stond erop de veiligheidsmaatregelen nauwgezet op te volgen. "Haar vriendinnen die vroeger dagelijks op bezoek kwamen, bleven nu buiten. Eens zwaaien van achter het raam kon wel. En wij, haar kinderen, deden ieder om beurt boodschappen voor haar", zegt haar dochter Judith. Toen ze vrijdag kortademig werd, ging ze naar de spoed. "Daar moest ik haar achterlaten - ik mocht niet mee naar binnen. Uiteindelijk is ze zaterdag om 18.15 uur overleden. Van de dokters heb ik vernomen dat ze beademing geweigerd heeft. 'Als ik toch dat beestje heb, wil ik geen beademing', zei ze. 'Hou die maar voor de jongeren. Ik heb al een schoon leven gehad.'"

