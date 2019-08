Exclusief voor abonnees Wegwerpbeker moet ook weg uit voetbalstadion 12 augustus 2019

00u00 0

Na festivals en andere grote evenementen moeten nu ook voetbalclubs wegwerpbekertjes bannen. Alle clubs hebben een brief gekregen van de Voetbalbond waarin staat dat de klassieke plastic bekertjes vanaf 2020 niet meer mogen worden gebruikt, tenzij ze gerecycleerd worden. De nieuwe reglementering die wegwerpbekers verbiedt op door de overheid georganiseerde evenementen geldt ook voor sportwedstrijden in een stadion met publiek, waar glas omwille van de veiligheid verboden is. Wellicht wordt het voor de meeste clubs dus zaak om over te schakelen op herbruikbare bekers.