Wegversmalling Steensedijk weggehaald 29 juni 2019

In augustus 2018 werd een wegversmalling geplaatst in de Steensedijk in Oostende ter hoogte van huisnummer 599. Bedoeling was om een snelheidsremmend effect te creëren. De proefopstelling werd gedurende een tiental maanden geëvalueerd. Recente snelheidsmetingen gaven evenwel geen lagere snelheden aan, dus werd de wegversmalling uiteindelijk weggehaald. In 2020 wordt de Steensedijk volledig heraangelegd. Dan zullen er nieuwe snelheidsremmende maatregelen geïntegreerd worden in het vernieuwde wegprofiel. Die zouden een beter effect moeten hebben op de snelheid van het verkeer. (LBB)