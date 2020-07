Exclusief voor abonnees Wegrit EK in Plouay drie dagen voor Tourstart 07 juli 2020

Het EK wielrennen is post-corona definitief toegewezen aan de Bretoense stad Plouay. Dat bevestigt de Europese Wielerunie (UEC). Het kampioenschap opent op maandag 24 augustus met de individuele tijdritten voor alle categorieën. Bij de mannen verdedigt Remco Evenepoel zijn titel. Op dinsdag 25 augustus staan de Bretagne Classic voor mannen (WorldTour) en de GP Plouay voor vrouwen als 'tussendoortjes' op het programma. Vervolgens worden de wegraces en de mixed relay gespreid over drie dagen. Het EK voor eliterenners vindt plaats op woensdag 26 augustus, drie dagen dus vóór de 'Grand Départ' van de Tour de France in Nice. (JDK)