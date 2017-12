Wegpolitie krijgt nieuwe bolides 00u00 0

De federale wegpolitie betaalt volgend jaar 5,8 miljoen euro voor 121 nieuwe patrouillevoertuigen, controlevoertuigen en moto's. Dat was nodig, want de meeste moeten vervangen worden. Gisteren stelde de politie in Aalter de nieuwe Volvo V90 voor, waarvan alle 26 verkeersposten in België er een moeten hebben tegen eind juni 2018. (WSG)

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee