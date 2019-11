Exclusief voor abonnees Wegpolitie gaat weken staken 12 november 2019

Over het hele land zullen de meer dan 1.000 leden van de wegpolitie wekenlang actievoeren. Zo willen ze protesteren tegen de tuchtprocedure die een topman van de federale politie heeft opgestart tegen één van hun collega's. Die had tijdens een interventie in Henegouwen een waarschuwingsschot gelost. Volgens het onderzoek was dat schot gewettigd - hij en zijn collega werden door tien dieven bedreigd op een snelwegparking - maar toch werd er een waarschuwing opgenomen in het personeelsdossier van de agent. Reden: hij had in de grond moeten schieten en niet in de lucht. "Belachelijk", reageert politievakbond VSOA. "Hij moest felicitaties krijgen, geen straf." (BJM)