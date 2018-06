Wegpiraat stapt uit en slaat 17-jarig meisje whiplash 02 juni 2018

00u00 0

Een 17-jarig meisje uit Stasegem bij Harelbeke is het slachtoffer geworden van zware verkeersagressie toen ze woensdag met haar brommer onderweg was naar school. Een man stapte uit en gaf haar enkele klappen. "Ik was in shock en houd er een whiplash aan over", vertelt Emma Devoddere. "Die auto reed me razendsnel voorbij, op amper 10 centimeter", klinkt het. "Ik was geschrokken en stak mijn hand omhoog om de chauffeur duidelijk te maken dat hij me bijna omvergereden had. Daarna ging hij vlak voor mij tot drie keer toe op de rem staan, waardoor ik uiteindelijk moest afstappen. Hij stapte uit en gaf me enkele klappen tegen mijn helm en duwde me in de struiken. Op mijn gsm kon ik de drie eerste letters van zijn nummerplaat noteren." Op basis daarvan vond de politie de dader, die werd verhoord. Het gaat om een 35-jarige man uit Harelbeke. (JME/AHK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN