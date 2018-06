Wegpiraat haalt 169 km/u in zone 90 13 juni 2018

Bij de politiezone Damme/Knokke-Heist zijn ze wel wat laagvliegers gewend op de gewestweg N49, maar gisteren deed één chauffeur toch de wenkbrauwen fronsen. De hardrijder werd geflitst met 169 km per uur - 79 km per uur sneller dan toegestaan in de zone 90. De bestuurder zal zich moeten verantwoorden voor de Brugse politierechter. De flitswagen controleerde in totaal 2.334 voertuigen. Eén op de vijf bestuurders reed te snel. (MMB)