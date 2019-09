Exclusief voor abonnees Weggescheurd van politiecontrole: drie maanden rijverbod 25 september 2019

00u00 0

Ellen M. mag van de politierechter in Kortrijk drie maanden niet met de auto rijden na een incident in Kuurne. Daar werd de jonge vrouw staande gehouden door de politie maar ze ging er met gierende banden vandoor. Tijdens een controleactie op 29 mei vorig jaar, langs de Brugsesteenweg in Kuurne, maande de politie Ellen M. aan om te stoppen. Een inspecteur wees haar de plek aan waar ze moest parkeren. Aanvankelijk leek de jonge vrouw dat ook effectief te zullen doen, maar ze bedacht zich. M. trapte op het gaspedaal en scheurde weg met gierende banden. De nummerplaat die aan haar wagen hing, bleek geschrapt. "Gestolen", beweerde de vrouw achteraf, zwaaiend met een bewijs van aangifte.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis