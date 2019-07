Exclusief voor abonnees Weggelopen peuter was niet enige incident in crèche 30 juli 2019

Er zijn dashcambeelden opgedoken waarop te zien is hoe de 16 maanden oude Bailey wordt gered langs de Hasseltsesteenweg in Tongeren. De peuter was op 10 juli onopgemerkt uit de crèche gelopen. Op de beelden is te zien hoe haar redder haar van het fietspad plukt. Volgens de crèche was Bailey niet verder geraakt dan de parking, maar de beelden bewijzen dus dat dat niet klopt.

