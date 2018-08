Weggelokt van kampvuur, verlinkt door baas commune Moordverdachte Jos Brech 28 augustus 2018

'We hebben hem!' De Spaanse politie postte trots een filmpje op sociale media waarop te zien is hoe agenten de Nederlandse Jos Brech arresteren. Brech (55), de hoofdverdachte van de moord op Nicky Verstappen (11), werd door de leider van de commune waar hij verbleef (foto), met een list weggelokt van zijn plekje in het bos met kampvuur, schommel en hangmat. De politie kon Brech makkelijk overmeesteren. De verdachte hield zich op in een hippieachtige commune voor daklozen in de Spaanse heuvels. Een Nederlandse toerist herkende hem op opsporingsfoto's. Brech wordt nu snel uitgeleverd aan Nederland. (PhG)

