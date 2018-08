Wegenwerken lopen vertraging op door gebrek aan asfalt 03 augustus 2018

Wegenwerken in ons land lopen vertraging op omdat er te weinig asfalt is, meldt VTM Nieuws. Dat komt omdat Belgische raffinaderijen bijna geen teer meer maken, want daaraan verdienen ze te weinig. Teer is een belangrijk onderdeel van asfalt. De teer moet nu uit het buitenland ingevoerd worden. Dat zorgt voor vertragingen, zeker als er meerdere werven tegelijkertijd zijn. Ook in Vlaanderen moesten al wegenwerken worden uitgesteld bij gebrek aan asfalt. Volgens Jean-Pierre Van Dijk van de Belgische Petroleumfederatie zitten we nu in een overgangsperiode en zullen vraag en aanbod binnenkort weer beter op elkaar afgestemd zijn.