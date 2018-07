Wegen en sporen hebben weinig last van 'geleidelijke' hitte 28 juli 2018

Ondanks de hittegolf ondervond het verkeer in ons land de afgelopen dagen opvallend weinig hinder. Op de sporen bleef het gisteren beperkt tot één incident: door het wegvallen van de hoogspanning op de bovenleiding zaten 250 reizigers vast op een gestrande trein in Diegem. Spoorbeheerder Infrabel heeft een verklaring voor het beperkte aantal incidenten. "Voor het treinverkeer is het niet zozeer de hitte die voor problemen zorgt, maar wel grote temperatuurschommelingen - en daarvan blijven we tot nog toe gespaard", zegt woordvoerder Thomas Baeken. Hij wijst erop dat Infrabel ook heeft ingezet op preventieve controles. "Voor de start van de zomer werden sporen, wissels en bovenleidingen gecheckt. En nu staan er permanent teams klaar om uit te rukken bij problemen."

