Exclusief voor abonnees Weg zonder bagage 10 augustus 2019

00u00 0

Het versturen van de bagage in Zaventem

loopt nog steeds fout. Wij vlogen donderdagochtend van Zaventem naar Istanbul.

Pas in Istanbul Airport is ons gemeld dat

onze bagage nog in Brussel was. Ongezien

en arrogant om ons niet vooraf te verwittigen waardoor we niet konden anticiperen.

Geen enkele vlucht van Zaventem naar

Istanbul vanochtend had bagage bij.

Katrien Buekers

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis