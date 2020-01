Exclusief voor abonnees Weg vrij voor Kris Wouters naar Tormans? 09 januari 2020

Teammanager Sven Nys treedt niet in detail over het ontslag van ploegleider Kris Wouters bij Telenet-Baloise Lions, maar vat het samen als "een verschil in visie". Nys benadrukt dat de samenwerking niet ontploft is van vandaag op morgen. "Dat is stap voor stap gegroeid en heeft onder meer betrekking op de manier van werken. Het is ook niet enkel mijn beslissing, maar het gevolg van een gevoel dat leefde in de groep." Nys geeft toe dat hij het ontslag ook had kunnen uitstellen tot het einde van het seizoen. "Maar ik ben ook begaan met Kris' toekomst. Hij traint Quinten Hermans en Corné van Kessel, die op 1 januari vanuit onze ploeg naar Tormans zijn verhuisd. Ik wéét dat ze daar op zoek zijn naar een fulltime crosscoach. Ik wil de deur open laten voor Kris. Wacht ik een maand langer, dan kan die kans verkeken zijn." (JDK)

