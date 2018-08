Weg vrij voor duurdere hospitalisatieverzekering 10 augustus 2018

Verzekeraars en ziekenfondsen mogen sinds kort premies voor hospitalisatieverzekeringen, tandzorg en ambulante kosten (medische kosten waarvoor geen hospitalisatie nodig is, zoals medicatie of kine) optrekken, zodat ze aangepast zijn aan de stijgende kosten in de gezondheidszorg. Dat meldt De Tijd op basis van de medische index die vorige maand werd gepubliceerd. De premies voor een verzekering die een ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer dekt, mogen met gemiddeld 1,4% stijgen. Sterkere prijsstijgingen mogen worden doorgevoerd voor de waarborgen ambulante zorgen en tandzorg. Die mogen gemiddeld met 11,5 en 15,7% stijgen. Het is aan de verzekeraars of ziekenfondsen om te beslissen of ze de toegelaten tariefverhogingen doorvoeren. (YDS)

