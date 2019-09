Exclusief voor abonnees Weg naar Tokio loopt via China voor Panthers 10 september 2019

00u00 0

Hockey

De Red Panthers, die na de continentale kampioenschappen op de wereldranglijst van de negende naar de twaalfde plaats zakten, moeten de kwalificatie voor de Olympische Spelen op 25 en 26 oktober in en tegen China (FIH 10) afdwingen. Een lastige verplaatsing, maar op papier sterkere opponenten als Spanje (FIH 7), Ierland (FIH 8) en India (FIH 9) werden wel vermeden. Bondscoach Niels Thijssen was niet ontevreden met de loting. "Ik wou absoluut Spanje vermijden", aldus de Nederlander. "In China wordt het moeilijk, maar we weten wel dat we van hen kunnen winnen." Winnen tegen China deden de Red Panthers dit jaar in de Pro League. In april werd het in Ukkel zelfs een 4-1-zege, een maand later speelden de hockeyvrouwen 3-3 gelijk in Changzhou om vervolgens voor de allereerste keer de shoot-outs winnend af te sluiten. Ook dat kan straks op mentaal vlak een rol spelen. (WWT)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis