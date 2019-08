Exclusief voor abonnees Weg naar kwartfinale ligt open voor Mertens 31 augustus 2019

Met Jelena Ostapenko (WTA 77) of Kristie Ahn (WTA 141) als mogelijke tegenstandster in de achtste finale ligt de weg voor Elise Mertens (WTA 26) naar een eerste kwartfinale op de US Open breed open. Daarvoor moet ze vandaag eerst voorbij Andrea Petkovic (WTA 88). De 31-jarige Duitse was het nummer negen van de wereld in 2011 en een zeer frisse verschijning toen, met haar grappige dansjes na overwinningen en intelligente praatjes achteraf. De laatste jaren was het evenwel heel wat minder leutig voor Petkovic. Twijfels, blessures, coachwissels en existentiële vragen zorgden ervoor dat ze nog maar amper op het voortoneel verscheen. Sinds haar laatste halve finale op Roland Garros 2014 bereikte ze op negentien grandslamtoernooien nog twee keer de derde ronde. Edoch, op deze US Open klopte ze een weliswaar niet topfitte Petra Kvitova (WTA 6) en hoopt ze weer aan te knopen met die successen uit het verleden. "Ik voel me mentaal heel goed", zei Petkovic, die New York haar lievelingsstad noemt en nog wil genieten in de herfst van haar carrière. "Maar ik beeld me nu ook niet in dat ik Roger Federer ben, hoor." Mertens mag geen medelijden hebben. "Op papier heb ik een grote kans om naar de vierde ronde te gaan", aldus de Limburgse. "Ik ga me helemaal geven." (FDW)

