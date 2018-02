Wees eerlijk 26 februari 2018

Greg Van Avermaet wil dus een nieuw soort wielrennen introduceren: als hij deel uitmaakt van de kopgroep mag er niet gedemarreerd worden. De renners moeten netjes ronddraaien en hem mee nemen tot de finish, waar hij eventueel de spurt kan winnen. Na de Omloop zei hij letterlijk:

"Ze bleven demarreren. Heel ambetant. Iedereen wilde zijn show opvoeren, zo hebben ze mekaar doodgereden. Ook mij. Ikzelf kon niet demarreren, iedereen zou op mijn wiel springen". Dat mogen ze dus ook al niet doen. Twee vaststellingen: Van Avermaet was niet de sterkste van de kopgroep en zijn ploeg was zwak. Hij kon Vanmarcke en Stybar niet volgen op de Muur. Zelfs Van Aert was beter dan Van Avermaet. Het is geen schande dat je niet de beste renner bent in de wedstrijd, maar wees eerlijk in uw analyse.

Frans Vandenweghe, Dadizele

