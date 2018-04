Weerstand gebroken, ondanks kartonnen bordje 20 april 2018

Een vrouwelijke betoger in Parijs wordt zwaar tegen de grond gewerkt door de ordetroepen. Een massabetoging tegen de hervormingsplannen van president Emmanuel Macron draaide daar gisteren uit op zware rellen waarbij tal van ruiten sneuvelden. De politie zette ook traangas en het waterkanon in tegen de betogers. Nu de studenten zich hebben aangesloten bij het protest van spoorarbeiders, ambtenaren, postmannen en ziekenhuismedewerkers, wordt er ook een 'cijferoorlog' uitgevochten. Volgens het kabinet kwamen er in Parijs 15.000 betogers op straat, de demonstranten beweren dat ze met 50.000 waren. Verspreid over Frankrijk waren er gisteren 130 demonstraties, waarbij naargelang de bron 119.500 tot 300.000 manifestanten opdaagden. Macron heeft al meermaals onderstreept dat hij niet zal afwijken van de ingeslagen hervormingskoers. (IDV)

