Weerspiegel het groen!

Binnen in huis worden spiegels vaak gebruikt om een ruimte groter te doen lijken of iets in de verf te zetten. Buiten is het effect nog overweldigender. Een paar bomen en struiken zijn genoeg om een junglegevoel te creëren. Monteer ze tegen een wand die in contact staat met de keuken of woonkamer om het groen naar binnen te krijgen, of op je uitbouw, zoals in dit voorbeeld. Zelfs al sta je er met je rug naartoe, dan nog zie je het glooiende landschap van de Vlaamse Ardennen. En zo gaat je huis op in de omgeving... Er bestaan nog veel meer trucjes om de natuur in je woning te betrekken.

