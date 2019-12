Exclusief voor abonnees Weer zeven migranten in koelwagen 07 december 2019

In een koelwagen op de E42 in het Luikse Verlaine zijn dinsdagavond zeven migranten aangetroffen. Dat raakte gisteren pas bekend. De chauffeur werd opgepakt voor verhoor, maar werd vrijgelaten nadat bleek dat hij niet wist wanneer de migranten in zijn vrachtwagen geklommen waren. De man reed op de snelweg richting Luik toen hij geluiden hoorde die uit zijn oplegger kwamen. Hij verwittigde de politie. Die vond de zeven migranten, van wie er twee onderkoeld waren. Verschillende anderen waren onwel door een gebrek aan zuurstof. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht.

