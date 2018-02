Weer wangedrag fans 09 februari 2018

00u00 0

"No sweat, no glory, no racism." Met die duidelijke boodschap stapten de Clubspelers op het veld, terwijl ook op de ledborden de spreuk te lezen stond. Een reactie op de oerwoudgeluiden van de eigen fans aan het adres van Charleroi-speler N'Ganga vorige zondag. Club besloot eerder de boosdoeners te vervolgen. Toch was er ook gisteren weer wangedrag van fans. Er werden bekers bier richting Gillet, Carcela en Cop gegooid. Mpoku ging duidelijk protesteren bij de vierde ref over de fans. (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN