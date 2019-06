Exclusief voor abonnees Weer vuurwerk op de Pro League 07 juni 2019

Om 15u staat er een nieuwe algemene vergadering van de Pro League op het programma. Op het programma: de hervorming van play-off 2 en eventueel het herbekijken van de puntendeling in play-off 1. Er wordt gestemd voor wie de Pro League mag vertegenwoordigen in de voetbalbond. Ook over de BeNeLeague zal een hartig woordje gesproken worden. De spanningen over het matchfixingproces zal de vergadering alleen maar extra kruiding geven. (NVK)