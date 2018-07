Weer vier kinderen gered uit Thaise grot, maar schrik voor infecties is groot: "Wel vrij, geen knuffel van ouders" Guy Van Vlierden

10 juli 2018

05u00 0 De Krant In Thailand zijn er gisteren weer vier jongens uit de grot bevrijd. Gehoopt wordt dat de rest vandaag weer daglicht ziet, maar op een hereniging met hun ouders is het sowieso nog eventjes wachten. De schrik is groot dat ze infecties hebben opgelopen tijdens hun twee weken onder de grond.

De redding van de "varkentjes", zoals de tieners door de Thaise media worden genoemd, verliep gisteren nog vlotter dan zondag. Het duurde twee uur minder om vier jongens naar buiten te halen. Dat ze ook op veel cartoons als biggetjes afgebeeld worden, heeft te maken met de voetbalploeg waartoe ze behoren. Die heet 'Mu Pa' - Thais voor 'Everzwijnen'. Of de overige vier vandaag samen met hun trainer bevrijd kunnen worden, staat nog niet vast. "Om veiligheidsredenen beperken we ons het best tot vier per dag", verklaarde reddingsleider Narongsak Osotthanakorn 's avonds op een persconferentie. "Maar we zullen wel proberen om honderd procent succes te bereiken."

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN