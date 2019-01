Weer vertrouweling van Trump opgepakt 26 januari 2019

In de VS is alweer een vertrouweling van president Donald Trump opgepakt. Roger Stone (foto), die als politiek adviseur bij Trumps campagneteam hoorde, werd door zwaarbewapende FBI-agenten uit zijn huis in Florida gehaald. Dat gebeurde op last van Robert Mueller, de leider van het onderzoek naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016. Stone is intussen vrijgelaten, maar wel in verdenking gesteld van valse verklaringen, obstructie van het onderzoek en een poging om een getuige tot een valse verklaring te dwingen. Uit de aanklacht blijkt dat Stone daarbij zelfs dreigementen gebruikte. "Bereid je maar voor om te sterven", zo schreef de adviseur in een e-mail aan de getuige. Het zou Stone zijn geweest die door een hooggeplaatste figuur in het campagneteam van Trump gevraagd werd om bij de klokkenluiderswebsite WikiLeaks te hengelen naar gehackte e-mails van de Democraten, hopend dat hun tegenstrever Hillary Clinton daarmee in diskrediet kon worden gebracht. Stone is al de zesde naaste medewerker van Trump die officieel beticht wordt van strafbare feiten in het Rusland-onderzoek. (GVV)

