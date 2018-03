Weer verspert trouwstoet snelweg 19 maart 2018

Een trouwstoet van een tiental wagens heeft zaterdagnamiddag het verkeer ernstig verstoord op de E17 richting Kortrijk. Op filmpjes van een getuige is te zien hoe de wagens de drie rijstroken versperren tussen De Pinte en Kruishoutem. Met de vier richtingaanwijzers aan rijden ze het ene moment zeer traag, om het volgende moment weer te versnellen. "Ze remden vaak bruusk en staken elkaar voorbij langs rechts", zegt de maker van het filmpje. "Wat mij het meest stoorde, was dat ze een vlag uit een raam gooiden. Levensgevaarlijk als die tegen je voorruit vliegt." Onze redactie bezorgde het filmpje aan de federale politie, maar het is voorlopig onduidelijk of er verder gevolg aan wordt gegeven. Voor het rijden met de vier 'pinkers' zouden de bestuurders samen 550 euro riskeren. De drie bestuurders die langs rechts inhaalden, begingen een overtreding die hen samen 495 euro kan kosten.

