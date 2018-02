Weer verdediger out Kabasele heeft hamstringblessure 10 februari 2018

Opnieuw een verdediger in de lappenmand: Christian Kabasele staat een tijdje aan de kant met een hamstringblessure. De Rode Duivel was nochtans aan een mooi parcours bezig. Toby Alderweireld is na 98 dagen blessureleed wel weer beschikbaar voor zijn eerste Premier Leaguematch sinds oktober. Hij zit in de kern voor de Noord-Londense derby tegen Arsenal. Chadli (hamstring) en Fellaini (knie) zijn nog een tijdje out.

