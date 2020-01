Exclusief voor abonnees Weer vals positief: man eist dat speekseltest afgeschaft wordt 08 januari 2020

Een man van 46 uit het Oost-Vlaamse Borsbeke, Stefaan Van Huffel, heeft maandagavond tijdens een politiecontrole in Haaltert onterecht positief getest op drugs. Hij zou amfetamines hebben genomen en zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. De man was er echter zeker van dat hij recht in zijn schoenen stond, dus trok hij met zijn vrouw naar de spoedafdeling van het OLV-Ziekenhuis in Aalst voor een urinetest. Die bleek negatief. Nog diezelfde nacht liet hij in het UZ Gent een bloedtest afnemen, die ook negatief was. Het bewijsmateriaal mailde hij naar de politie. "Ik eis via gerechtelijke weg de onkosten terug van alle onderzoeken en de buitengebruikstelling van de speekseltest, wegens niet betrouwbaar", aldus Van Huffel. Daags nadien mocht hij zijn rijbewijs ophalen op het commissariaat.

