Weer vals alarm om poederbrief 03 januari 2019

Wit poeder heeft gisterochtend opnieuw voor ophef gezorgd in Leuven. Het goedje werd aangetroffen in een postbak van het gerechtsgebouw. De Civiele Bescherming kwam ter plaatse, maar stelde vast dat het om kalk ging, die mogelijk niet eens met opzet in de bak beland was. Eerder bleek al dat de poederbrief die gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) maandag ontving uitsluitend meel en plastic bevatte. De angst voor poederbrieven gaat al mee sinds 2001, toen er in de VS vijf doden vielen door brieven met antrax. (GVV)