Weer sterk gereden, maar slecht nieuws komt na de finish Van Aert 13de 09 april 2018

00u00 0

Wout van Aert (23) werd vooraf getipt als een outsider voor Parijs-Roubaix. En daar gedroeg hij zich ook naar. De wereldkampioen veldrijden kleurde mee de koers en trok in de préfinale zelfs een paar keer in de aanval. Toen Sagan naar de kop van de koers reed, ging Van Aert samen met Jasper Stuyven in de tegenaanval, maar het duo kon de kloof met de wereldkampioen niet dichten. De twee hielden wel stand in het eerste achtervolgende groepje en leken samen met Terpstra, Vanmarcke, Van Avermaet en Stuyven te gaan bikkelen voor de derde podiumplaats. Tot hij op de strook van Camphin-en-Pévèle uit koers werd geslagen met kettingproblemen en in het groepje Stybar-Naesen belandde. In het sprintje voor de zevende plaats had Van Aert geen verhaal meer tegen zijn concurrenten.

